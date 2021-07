Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021. Jak i gdzie je sprawdzić?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 - jak sprawdzić?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 zostaną ogłoszone w piątek 2 lipca - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Rezultaty testu ósmoklasisty CKE i OKE udostępnią o godzinie 10:00. Wyniki będzie można sprawdzić w systemie ZIU (SIOEO) po zalogowaniu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole.

Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie, którzy kończyli szkoły podstawowe w tym roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 9 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2021

Egzamin ósmoklasisty 2021 odbył się w dniach 25-27 maja. Uczniowie kończący szkołę podstawową pisali testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ z uwagi na pandemię Covid-19 odbyła się z opóźnieniem (zwykle egzamin organizowano w kwietniu) i w ścisłym reżimie sanitarnym. Była to również pierwsza edycja, którą poprzedził rok szkolny realizowany w większości w zdalnym systemie nauczania.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

