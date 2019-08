Kumulacja 390 mln złotych w Eurojackpot rozbita. Kto wygrał?

Jak informuje Totalizator Sportowy, w Eurojackpot rozbita została kumulacja w wysokości 390 milionów złotych. Główna wygrana trafiła do mieszkańca Finlandii.

Eurojackpot to odpowiednik polskiego Lotto, ale o zasięgu europejskim – gra liczbowa zagościła na polskim rynku w 2017 roku, dzięki Totalizatorowi Sportowemu (do którego należy m.in. Lotto). Biorą w niej udział obywatele 18 krajów – dlatego mowa jest o kwotach rzędu kilkuset milionów złotych. Koszt jednego losu wynosi 12,50 zł. Uczestnik kupuje zakład i wybiera pięć z 50 liczb, a następnie dwie z 10 liczb.

Jeden zakład dotyczy jednego, najbliższego losowania.

Piątkowa kumulacja i czerwcowa wygrana Polaka

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padły następujące numery: 15,18,19,41,42, a także 4 i 6. Szczęście uśmiechnęło się do osoby, mieszkającej w Finlandii – powędrowała do niej nagroda w wysokości 90 milionów euro.W przeliczeniu na polską walutę to około 390 milionów złotych.

Następna wielka kumulacja odbędzie w sierpniu – uczestnicy mogą wówczas zagrać o 43 miliony złotych.

Czerwiec w Eurojackpot był z kolei szczęśliwym miesiącem dla jednego z naszych rodaków – 193 miliony złotych w losowaniu wygrał Polak.

RadioZET.pl/Totalizator Sportowy/tvn24bis.pl