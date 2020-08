Wyniki matur 2020 przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2020 roku ogłosi we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna. Tego samego dnia abiturienci poznają swoje indywidualne wyniki oraz otrzymają świadectwa dojrzałości. O której godzinie będą dostępne?

Wyniki matur 2020 OKE. O której godzinie? Jak sprawdzić?

Wyniki matur 2020 z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych pojawią się w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne we wtorek pomiędzy godziną 8.00 a godziną 10.00.

Logowanie do każdego z systemów odbywać się będzie za pomocą loginu i hasła, które maturzyści otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali. We wtorek maturzyści otrzymają też świadectwa dojrzałości. Sposób ich wręczenia uczniom ustalą dyrektorzy szkół. Ze względu epidemicznych świadectwa mają być przekazane uczniom w sposób bezpieczny.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matur z przedmiotu do wyboru nie wpływają na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego) - służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur i egzaminy w trakcie pandemii koronawirusa

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa egzaminy maturalne odbyły się nie w maju jak w latach ubiegłych, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym przeprowadzona została w dniach 8-29 czerwca. Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca. Egzaminy zarówno w sesji głównej, jak i dodatkowej odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Termin egzaminu poprawkowego dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych wyznaczono na 8 września. Wyniki matur poprawkocwych zostaną podane do 30 września.

RadioZET.pl/PAP