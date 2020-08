Wyniki matur 2020 opublikowała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna. Maturę zdało 74 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Matura poprawkowa we wrześniu czeka 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu.

Wyniki matur 2020, które ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce rozpoczęły się 8 czerwca, podała w czwartek Centralna Komisja Egzaminacyjna. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych:

języka polskiego,

matematyki,

języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Wyniki matur 2020 - język polski, matematyka

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 52 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 56 proc., a wśród absolwentów techników - 46 proc.),

Średni wynik z matematyki na poziomie podstawowym to 52 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 58 proc., a wśród absolwentów techników - 43 proc.).

Wyniki matur 2020 - język angielski

Średni wynik z języka angielskiego uzyskany w tym roku przez maturzystów z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym to 71 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 77 proc., a wśród absolwentów techników - 62 proc.).

Wyniki matur 2020. Jak sprawdzić?

Wyniki matur 2020 z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych pojawiły się w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne we wtorek pomiędzy godziną 8.00 a godziną 10.00.

Logowanie do każdego z systemów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które maturzyści otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali.

Artykuł będzie aktualizowany o nowe dane.

RadioZET.pl/PAP