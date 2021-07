Wyniki matur 2021 poznaliśmy 5 lipca. Tegoroczny egzamin dojrzałości zdało 74,5 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. "Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona. Maturzyści wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Wyniki matur zostały zaniżone? Maturzyści szturmują komisje egzaminacyjne

Jak czytamy, z sondy DGP wynika, że "w niektórych okręgowych komisjach egzaminacyjnych (OKE) wniosków o wgląd już obecnie jest więcej niż w całym ubiegłym roku (można je składać przez sześć miesięcy od otrzymania świadectwa)".

"Do OKE w Jaworznie wpłynęło już ponad 2 tys. podań, a w przypadku ubiegłorocznych matur było ich 1,7 tys. od sierpnia 2020 roku do lutego 2021 roku. W OKE we Wrocławiu wniosków jest zaledwie 21 mniej niż rok temu (1395 wobec 1416 w przypadku zeszłorocznej matury). W krakowskim OKE do tej pory maturzyści wnioskowali o 3,1 tys. wglądów, a przy ubiegłorocznej maturze o 3,5 tys. Na razie zdecydowanie mniej chętnych do weryfikacji wyników jest tylko w OKE w Poznaniu - 2 tys., a w 2020 roku było ich 2,6 tys." - czytamy w artykule.

Jak zaznacza gazeta, "dyrektorzy OKE zastrzegają jednak, że to wstępne dane, bo podania o wgląd cały czas spływają". "Maturzyści mają bowiem na sprawdzenie swojej pracy pół roku. Potem arkusze są niszczone. Ostatecznie zatem wniosków może być znacznie więcej" - informuje.

RadioZET.pl/PAP/DGP