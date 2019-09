Znamy pełne wyniki tegorocznych matur. Jest lepiej niż rok temu

Maturę zdało w tym roku łącznie 87,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – podała we środę Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wynik wszystkich tegorocznych maturzystów – zarówno tych, którzy zdali egzaminy w sesji majowej i dodatkowej czerwcowej, jak i tych, którzy egzamin poprawiali w sierpniu. Jak się okazuje, jest lepiej niż przed rokiem. Wtedy maturę zdało 79,7 proc. absolwentów.

Maturę 2019 zdało 91,3 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 80,9 proc. absolwentów techników. Wśród absolwentów liceów egzamin z polskiego zdało 97 proc. zdających, a wśród techników – 95 proc. Egzamin z matematyki zdało w liceach 92 proc., a w technikach – 84 proc. Z kolei egzamin z języka angielskiego zdało w liceach 97 proc., a w technikach – 93 proc.

Matura 2019 – średnie wyniki z polskiego, matematyki i angielskiego

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym, ale chętni mogli je zdawać też na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego.

Średnie wyniki z tych przedmiotów w sesji majowej opublikowano na początku lipca. Jak się okazało, średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 52 proc. możliwych do uzyskania punktów. Wśród absolwentów liceów średni wynik to 55 proc., a wśród absolwentów techników – 45 proc. Z kolei średni wynik z matematyki na poziomie podstawowym to 58 proc. pkt. (wśród absolwentów liceów – 64 proc., a wśród absolwentów techników – 49 proc.).

Jeśli chodzi o obowiązkowy język obcy nowożytny, to najczęściej wybieranym był zdecydowanie język angielski. Średni wynik uzyskany w tym roku przez maturzystów z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym to 72 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 78 proc. pkt., a wśród absolwentów techników – 63 proc. pkt.).

RadioZET.pl/PAP/CKE