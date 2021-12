Oficer BOR przyznał w wywiadzie w "Gazecie Wyborczej", że prawda o wypadku kolumny rządowej z Beatą Szydło jest inna, niż przedstawiali ją rządowi ochroniarze przed sądem.

Emerytowany oficer BOR, który brał udział w wypadku sprzed niemal pięciu lat, (w lutym 2017 roku) przyznał pod imieniem i nazwiskiem, że kolumna jechała bez włączonych sygnałów dźwiękowych.

B. oficer BOR wyznał prawdę o wypadku premier Szydło

- Wszyscy wiedzieliśmy, że nie było włączonych sygnałów dźwiękowych. Dla nas to była rzecz oczywista […] Za każdym razem, gdy jeździłem do domu pani premier, nie włączaliśmy syren. Jechaliśmy po cichu, żeby nie wzbudzać sensacji. O tym decydował dowódca zmiany. Ja o nic nie pytałem – wyznał "GW" b. oficer BOR.

"Piotrek, wiesz jak było". "Fatalnie się z tym czuję"

Piotr Piątek przyznał też, że w sądowych bataliach po wypadku Beaty Szydło były naciski z góry, by oficerowie zeznawali nieprawdę. – "Piotrek, wiesz, jak było...". Ja sobie zdawałem sprawę, że chcąc dalej pracować i awansować, musiałem mówić to, co reszta […] Fatalnie się z tym czuję, coś mi po prostu kazało wyznać prawdę. Chodzi też o moje bezpieczeństwo. Są ludzie, którym zależy, żeby ta informacja nie przedostała się do opinii publicznej – powiedział dziennikowi b. oficer BOR.

Zaznaczył, że w tej sprawie jest gotowy zeznać prokuratorowi i przed sądem, że kolumna rządowa nie jechała na sygnale dźwiękowym. - Jechaliśmy w kolumnie trzech aut, były włączone sygnały świetlne, było już ciemno, wjechaliśmy w miasto. Jadące przed nami samochody ustępowały, zjeżdżając do prawej strony, mijaliśmy ich środkiem drogi - powiedział "Gazecie Wyborczej" b. oficer BOR. Czy nie boi się konsekwencji składania fałszywych zeznań? - Oczywiście, że tak, ale nie jestem w stanie z tym normalnie żyć – zakończył.

Kierowca fiata: Przełom, który mógłby zaoszczędzić prawie 5 lat życia

Na przełomowe zeznania oficera BOR zareagował krótko Sebastian Kościelnik, kierowca Seicento, samochodu, z którym zderzył się pojazd wiozący premier Beatę Szydło. "Przełom, który mógłby zaoszczędzić prawie 5 lat życia, ale lepiej późno niż wcale" – napisał na Twitterze, udostępniając wywiad oficera BOR. Kościelnik był przez lata ciągany po sądach, a sąd ostatecznie orzekł jego winę, ale sędziowie warunkowo umorzyli sprawę na rok próby. Wiosną 2021 roku Kościelnik złożył odwołanie, chce uniewinnienia.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl/Twitter.com