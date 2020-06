Dramatyczny wypadek w Mikołowie (woj. śląskie). Kobieta kierująca samochodem osobowym została zabrana helikopterem do szpitala po tym, jak auto zostało praktycznie zmiażdżone przez nadjeżdżający pociąg. Linia Katowice – Rybnik została zablokowana.

Jak poinformowała rzeczniczka mikołowskiej policji sierżant sztabowa Ewa Sikora, kobieta kierująca samochodem bmw przejeżdżała przez przejazd kolejowo-drogowy na ul. Myśliwskiej, gdy w tył jej pojazdu uderzył pociąg relacji Racibórz - Katowice.

Na tym przejeździe nie ma szlabanów, jest on chroniony sygnalizacją świetlną. Zgodnie z danymi z policyjnego zgłoszenia w chwili zdarzenia sygnalizacja działała prawidłowo. Ranną, z podejrzeniem urazu kręgosłupa, zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak wynika z informacji o utrudnieniach, opublikowanych na stronie Kolei Śląskich, w zdarzeniu uczestniczył pociąg tego przewoźnika, który wyruszył z Raciborza o godzinie 10.40, a miał dotrzeć do Katowic o godzinie 12.43. Podróżnych z tego składu miał zabrać w dalszą drogę zastępczy autobus.

Na stronie Śląskiej Policji zamieszczono zdjęcia ze zdarzenia. Na fotografiach widać skalę zniszczeń, powstałych w wyniku tragicznego zderzenia.

Przerwa w kursowaniu pociągów

Koleje Śląskie podały też, że w związku z wypadkiem na jednotorowym szlaku Orzesze – Łaziska Górne Brada nastąpiła przerwa w ruchu pociągów. Zamiast nich będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa.

Przewoźnik uściślił, że np. pociąg z Katowice z godz. 12.30 do Chałupek dojedzie do Łazisk Górnych Brady, stamtąd pojedzie do Orzesza zastępczy autobus, a od stacji Orzesze pociąg do Chałupek odjedzie z około 60-minutowym opóźnieniem.

Z kolei pociąg z Raciborza z godz. 13.39 skierowano do Katowic drogą okrężną przez Tychy, z pominięciem odcinka Orzesze Jaśkowice – Katowice Piotrowice.

Inny tragiczny wypadek miał dziś miejsce też w powiecie pruszkowskim, na odcinku kolejowym Parzniew- Brwinów (woj. mazowieckie). - Pociąg towarowy potrącił w środę mężczyznę znajdującego się na torowisku – poinformowała mł. asp. Marta Słomińska z pruszkowskiej komendy policji. Niestety nie udało się go uratować.

