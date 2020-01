Pociąg zmiażdżył ciężarówkę. Kierowca zginął na miejscu

Pociąg Intercity z Wrocławia do Warszawy wjechał w ciężarówkę. Do wypadku doszło w czwartek rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod Opolem. Kierowca tira zginął na miejscu. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Czerwony Telefon Radia ZET.

W miejscowości Nowa Schodnia pod Opolem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg pospieszny wjechał w samochód ciężarowy. Jak poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową mł. aspirant Agnieszka Nierychła z KM Policji w Opolu, kierujący ciężarówką wjechał na przejazd kolejowy, mimo tego, że działała tam sygnalizacja.

Trwa akcja ratunkowa, na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej, dwie karetki, lądował helikopter LPR

– relacjonował słuchacz Radia ZET. Niestety kierowca tira zginął na miejscu. Według informacji PKP żaden z pasażerów i członków obsługi pociągu nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Uszkodzona jest natomiast lokomotywa składu. Przewoźnik zapewnia, że dla pasażerów jest organizowana komunikacja zastępcza.

Przyczyny wypadku będzie wyjaśniała prokuratura i specjalna komisja ds. badania wypadków kolejowych.

