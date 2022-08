Nowe informacje o Polakach rannych w wypadku w Chorwacji. Wyleciał po nich samolot

Transport poszkodowanych w wypadku w Chorwacji nastąpi samolotem typu C-130 Casa; przylot do Warszawy jest planowany w środę po południu; w stolicy pozostanie kilku pacjentów, kolejni zostaną przetransportowani do Poznania, a później także do Krakowa - przekazał PAP wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz przypomniał, że na środę planowany jest powrót 13 osób poszkodowanych w wypadku w Chorwacji. - Transport medyczny nastąpi jednym samolotem typu C-130 Casa. Planowany przylot do Warszawy po południu. W Warszawie pozostanie kilku pacjentów; kolejni zostaną przetransportowani środkiem lotniczym odpowiednio do Poznania, a później także do Krakowa. Ostateczna decyzja ilu poszkodowanych jutro wyleci, będzie uzależniona od stanu zdrowia i nastąpi po porannej odprawie z chorwackimi lekarzami - przekazał wiceszef MSZ.

Podkreślił, że w skład ośmioosobowego zespołu medycznego, który poleci do Zagrzebia wejdą: przedstawiciele wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej z Krakowa, członkowie Zespołu Pomocy-Humanitarno Medycznej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Po przylocie do Polski wszyscy poszkodowani zostaną przetransportowani do szpitali, w których będą mogli w najlepszy, z punktu widzenia medycznego, sposób kontynuować leczenie - zaznaczył Przydacz.

Wypadek w Chorwacji. Ranni Polacy wracają do kraju

Minister dodał, że według posiadanych przez niego informacji, na chwilę obecną stan wszystkich osób, które doznały obrażenia w wypadku, jest stabilny.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

W szpitalach w Chorwacji cały czas jest 28 pacjentów. Cztery poszkodowane osoby wróciły w nocy z soboty na niedzielę do kraju samolotem wraz z rządową delegacją, z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim na czele.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Wiktoria Nicałek