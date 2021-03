Sześć osób zginęło, a 34 zostały ranne w wypadku ukraińskiego autokaru, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4 w pobliżu MOP Kaszyce koło Jarosławia (Podkarpackie). Autokarem podróżowało 57 osób, w tym dwóch kierowców.

Wypadek ukraińskiego autokaru na autostradzie A4. W szpitalu w Przemyślu zmarła szósta ofiara. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w pobliżu MOP Kaszyce k. Jarosławia – poinformował PAP rzecznik przemyskiego pogotowia ratunkowego Marek Janowski. Wcześniej rzecznik podkarpackiej straży pożarnej Marcin Betleja zaznaczył, że "wszystkie osoby wymagające pomocy zostały przewiezione do szpitali, a pozostali uczestnicy wypadku do budynku przygotowanego przez miejscowy samorząd".

W akcji ratowniczej uczestniczyło 30 zastępów straży pożarnej i prawie 100 strażaków. - Zadysponowano dwa śmigłowce; jeden z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a drugi z wojska. Transportowano nimi ciężej poszkodowanych – powiedział Betleja.

/Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Autokar spadł z wiaduktu

Ranni – jak wyjaśnił rzecznik stacji pogotowia ratunkowego w Przemyślu Marek Janowski - zostali przewiezieni do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, szpitala w Rudnej Małej oraz szpitali powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie. Janowski dodał, że "na miejscu wypadku pracowało 19 zespołów ratownictwa medycznego".

W sobotę rano nadal nieprzejezdny jest pas autostrady A4 w kierunku przejścia granicznego w Korczowej (Podkarpackie). - Trwają oględziny miejsca zdarzenia, m.in. wraku pojazdu. Pracują policyjni eksperci i służby drogowe. Autokar został już przeniesiony na jezdnię – powiedział w sobotę PAP Bartosz Wilk z podkarpackiego zespołu policji.- Aktualnie część jednostek wraca już do baz. Zostają tylko ciężkie samochody ratownictwa technicznego. Rozpoczyna się akcja wyciągania autokaru – mówił z kolei w nocy rzecznik podkarpackiej straży pożarnej.

Uczestnicy wypadku, którzy nie odnieśli obrażeń, trafili do miejscowej szkoły. Utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

/Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

RadioZET.pl/PAP