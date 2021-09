Wypadek autobusu z dziećmi. Uderzył w niego bus, trzy osoby ranne

Pijany kierowca uderzył busem w autobus, którym jechało 24. dzieci. Do wypadku doszło w poniedziałkowy poranek na wysokości Rokitów (woj. pomorskie). Trzy osoby zostały ranne.

Wypadek, który wydarzył się około godz. 7:30 w poniedziałek, zablokował ruch na drodze wojewódzkiej nr 211. Jak podał serwis GP24.pl, na trasie Rokity - Gowidlino kierujący peugeotem nie zachował bezpiecznej odległości podczas wyprzedzania i zderzył się z autobusem marki scania, w którym jechało 24. dzieci w wieku do 7 do 15 lat oraz opiekun.

Co najmniej trzy osoby zostały ranne - mężczyźni w wieku od 23 do 30 lat, którzy podróżowali busem. Jak podał serwis Dziennikbaltycki.pl, trafili do szpitala na obserwację. Spośród dzieci, które jechały autobusem, żadne nie odniosło obrażeń.

Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy auta osobowego. Okazało się, że znajdował się pod wpływem alkoholu (ponad 1,5 promila w organizmie). Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

RadioZET.pl/GP24.pl, Dziennikbaltycki.pl