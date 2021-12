Kierowca autokaru z przedszkolakami zasłabł. Pojazd wpadł do rowu

Wypadek autokaru, który wiózł przedszkolaków, w miejscowości Strzeżów Pierwszy (woj. małopolskie). Kierowca pojazdu zasłabł i autokar zjechał do rowu. Nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń, w poniedziałek przed godziną 13 doszło do wypadku autokaru w Strzeżowie Pierwszym. To droga krajowa 7 na trasie Miechów - Książ- Wielki. Dzieci z Miechowa wracały do przedszkola w Książu-Wielkim.

W autokarze, wraz z opiekunami, były 23 osoby. Nagle - jak relacjonował rzecznik - 56-letni kierowca zasłabł. Zjechał do rowu, ale pojazd nie przewrócił się.

- Nikomu nic się nie stało. Kierowca był przytomny, bez obrażeń, został zabrany do szpitala celem wyjaśnienia, dlaczego zasłabł - opisywał Gleń. Ze Strzeżowa, po wypadku dzieci odbierali rodzice. W miejscu wypadku nie było utrudnień w ruchu.

RadioZET.pl/PAP - Beata Kołodziej