Na wysokości miejscowości Strzelce (woj. łódzkie) doszło do zderzenia autobusu z samochodem ciężarowym. Według ratowników w autokarze podróżowało 44 dzieci. Policja poinformowała, że mają one od 12 do 16 lat i wracały z obozu harcerskiego.

Jak podaje Radio ZET, do wypadku doszło na jezdni w stronę Łodzi za węzłem Kowal. Autobus wiozący dzieci przebił barierki, wjechał na przeciwległy pas i tam zderzył się z ciężarówką. Informację o wypadku doprecyzowała mł. asp. Justyna Cywka z kutnowskiej policji w rozmowie z PAP. - Doszło do niego na autostradzie A1 na wysokości MOP Strzelce w pobliżu Kutna na pasie w kierunku Łodzi - podała Cywka. - Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca autokaru wjechał w tył naczepy ciągnika siodłowego - dodała.

Jak przekazał Radiu ZET Mariusz Jagodziński ze straży pożarnej w Kutnie, 11 osób zostało poszkodowanych. Wszyscy mają lekkie obrażenia. - Teraz koordynator medyczny będzie decydował, co dalej z poszkodowanymi i pozostałymi uczestnikami wypadku - powiedział.

Informację o zderzeniu straż pożarna otrzymała w środę przed godziną 15. - W miejscowości Niedrzew Drugi, pow. kutnowski, woj. łódzkie doszło do zderzenia autobusu przewożącego 44 dzieci wracających z obozu z samochodem ciężarowym - powiedział wcześniej PAP młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z Państwowej Straży Pożarnej.

- Na miejsce zostały skierowane karetki pogotowia i dwa śmigłowce. Poszkodowanym udzielana jest pomoc. Przynajmniej 8 osób zostało przetransportowanych do różnych szpitali w województwach łódzkim i mazowieckim. Być może będzie ich więcej - relacjonowała Justyna Cywka z kutnowskiej policji. - Nie ma ofiar śmiertelnych - podkreśliła. TVN24 podało z kolei, że helikoptery zostały zawrócone z miejsca wypadku.

Na miejscu jest sześć zastępów straży pożarnej. Autostrada A1 w kierunku Łodzi na wysokości MOP Strzelce jest zablokowana. Na obwodnicy w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) wyznaczono objazdy dla kierowców jadących na południe.

Strażacy poinformowali, że na miejsce wypadku podstawiony został drugi autokar, który odwiezie pozostałe dzieci do pobliskiej szkoły.

