Wypadek autokaru z dziećmi pod Kutnem. 13 osób w szpitalu. Nowe informacje

Jedenaścioro dzieci i dwóch kierowców zostało przewiezionych do szpitali w Kutnie (woj. łódzkie) i Gostyninie (woj. mazowieckie) po wypadku, do którego doszło w środę po południu na autostradzie A1 w powiecie kutnowskim - poinformowała mł. asp. Justyna Cywka z miejscowej policji. Autostrada A1 w kierunku Łodzi na wysokości MOP Strzelce nadal jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. Odblokowano prawy pas jezdni w kierunku Gdańska.

Wypadek autokaru z dziećmi pod Kutnem. 13 osób trafiło do szpitala. Nie wiadomo dlaczego kierowca autokaru najechał na tył ciężarówki. Wiózł dzieci w wieku 12-16 lat z kolonii w Wałczu do domu w ok. Piaseczna.

Jak podali strażacy, do wypadku doszło w środę po południu w miejscowości Niedrzew Drugi w powiecie kutnowskim (Łódzkie). Według ratowników w autobusie było 44 dzieci wracających z wakacji.

Wypadek autokaru z dziećmi pod Kutnem. Nie ma ofiar śmiertelnych

Policja zbiera teraz informacje o wypadku. "Doszło do niego na autostradzie A1 na wysokości MOP Strzelce w pobliżu Kutna na pasie w kierunku Łodzi" - podała Cywka. " Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca autokaru wjechał w tył naczepy ciągnika siodłowego" - przekazała.

"Na miejsce zostały skierowane karetki pogotowia i dwa śmigłowce. Poszkodowanym udzielana jest pomoc. Przynajmniej 8 osób zostało przetransportowanych do różnych szpitali w województwach łódzkim i mazowieckim, Być może będzie ich więcej" - relacjonowała. "Nie ma ofiar śmiertelnych" - podkreśliła Cywka.

Autostrada A1 w kierunku Łodzi na wysokości MOP Strzelce jest zablokowana. Na obwodnicy w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) wyznaczono objazdy dla kierowców jadących na południe.

RadioZET.pl/ PAP: Hubert Bekrycht/ Radio ZET: Paweł Nadrowski