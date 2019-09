Dramat na autostradzie. Wypadek busa, nie żyje kilka osób

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak poinformowały służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do wypadku doszło po godzinie 7.00 na odcinku autostrady A4 między węzłem LSSE Obszar Krzywa a węzłem Krzyżowa.

Droga zablokowana, kilkugodzinne utrudnienia

- Pojazd typu bus dachował na jezdni w kierunku granicy państwa, czyli Zgorzelca i w wyniku tego wypadku cztery osoby poniosły śmierć, a trzy zostały ranne. Droga jest zablokowana, a utrudnienia potrwają kilka godzin - powiedział oficer dyżurny policji.

Dodał, że wyznaczono już objazdy. Na węźle Krzywa należy zjechać na DK94 a następnie powrócić na autostradę na węźle Godzieszów.

5 ofiar śmiertelnych

Jak z kolei przekazała w rozmowie z Gazetą Wrocławską Anna Kublik-Rościszewska z KWP w Bolesławcu, liczba ofiar śmiertelnych jest większa.

- Bus wypadł tam z drogi i dachował – mówiła dziennikarzom. Jak dodała, w wyniku dramatycznego zdarzenia nie żyje 5 osób.

Jechali do pracy za granicę

- Nie żyje pięć osób. To mężczyźni. Czterech zginęło na miejscu, piątego, mimo czynności medycznych ratowników, nie udało się uratować – stwierdziła. Policjantka przekazała także, że autobus miał tablice rejestracyjne z powiatu ostrzeszowskiego (Wielkopolska). Mężczyźni, którzy nim podróżowali, jechali do pracy we Francji.

RadioZET.pl/PAP