Wypadek k. Złotoryi na Dolnym Śląsku. Kierowca zderzył się z betoniarką

Do wypadku doszło na drodze numer 328 na prostym odcinku drogi pomiędzy Łukaszowem a Brochocinem. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca volkswagena zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z betoniarką. Szczegółowe okoliczności wypadku ustali teraz policja.

fot. Ochotnicza Straż Pożarna w Brochocinie

Nie udało się uratować kierowcy osobówki. Mężczyzna był zakleszczony w samochodzie. Jak informuje "Gazeta Złotoryjska", strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych i porozcinać karoserię, by go wydostać i przenieść do karetki. Niestety pomimo długiej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł.

RadioZET.pl/Policja/ Gazeta Złotoryjska/OSP w Brochocinie