Tragedia na drodze. Nie żyje 31-latek, samochód rozerwany na części

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę około 11.40 na drodze wojewódzkiej nr 171 między Czaplinkiem a Sikorami. Z niewyjaśnionych przyczyn na prostym odcinku drogi kierowca stracił panowanie nad autem. Mercedes zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Wypadek koło Czaplinka. Nie żyje 31-latek

Siła uderzenia była tak duża, że kierowcy mercedesa nie udało się uratować. 31-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jak podaje portal iszczecinek.pl, pojazd rozpadł się na części.

- Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin młodsza aspirant Karolina Żych, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Droga po wypadku była zablokowana, a policja kierowała samochody na objazdy drogami lokalnymi.

Dęby Wolskie. Kierowca śmiertelnie potrącił rowerzystkę

Do tragedii doszło także ok. godz. 15.30 w miejscowości Dęby Wolskie w pow. bełchatowskim. To 44. kilometr dk 74, na odcinku między Bełchatowem i Wieluniem.

Jak poinformował rzecznik Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jędrzej Pawlak, z nieustalonych przyczyn doszło tam do potrącenia przez samochód osobowy 58-letniej rowerzystki.

W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zginęła na miejscu.

RadioZET.pl/iszczecinek.pl/gk24.pl/Polskie Radio Koszalin/PAP