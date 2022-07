Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. 5-letni chłopiec nie przeżył

W szpitalu zmarł 5-letni chłopiec, którego w poniedziałek wieczorem potrącił samochód. Gdy doszło do wypadku, dziecko było pod opieką matki. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

Nie żyje 5-latek, który został potrącony między Gryfinem a Wełtyniem w poniedziałek około godz. 18:30. - Chłopiec poruszał się rowerem pod opieką matki, do zdarzenia doszło w miejscu, gdzie kończy się ścieżka rowerowa, a co się z tym wiąże konieczne jest przejechanie przez jezdnie przez drugą stronę drogi, gdzie jest ciąg dalszy tej ścieżki - poinformował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie mł. asp. Jakub Kuźmowicz.

Gryfino. Nie żyje chłopiec potrącony przez samochód

Samochód potrącił chłopca na drodze wojewódzkiej nr 120. 5-latek był reanimowany, po czym do szpitala przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego stan był ciężki. We wtorek rano rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej dr Joanna Woźnicka poinformowała, że chłopiec zmarł.

Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności wypadku. Nikomu nie postawiono zarzutów.

RadioZET.pl/PAP/TVN24