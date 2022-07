Zderzenie czterech ciężarówek na autostradzie. Nie żyje jedna osoba

Jedna osoba nie żyje, a jedna została ranna po wypadku czterech aut ciężarowych, do którego doszło w piątek wczesnym popołudniem na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30 między Kamieńskiem a Radomskiem (woj. łódzkie).

Wypadek na A1. Jedna osoba zginęła w zderzeniu czterech ciężarówek

Z kolei portal radomsko.naszemiasto.pl powołuje się na ustalenia Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, wedle których kobieta kierująca ciężarówką "nie wyhamowała przed poprzedzającym ją pojazdem i uderzyła w inną ciężarówkę". Ta przepchnięta siłą uderzyła w kolejną, a ta zaś w następny pojazd.

- Jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. W kierunku Katowic jeden pas jest nieprzejezdny - przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Piotr Szczepanik z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

RadioZET.pl/PAP/TVP3 Łódź/radomsko.naszemiasto.pl