Seria tragicznych zdarzeń po wypadku na A1. Na wiadukcie autostrady, niedaleko Włocławka, w bariery wjechał kierowca scanii. Nie dostosował prędkości do warunków jazdy, stracił panowanie nad kierownicą, przejechał na drugi pas i uderzył w bariery ochronne. Niestety, na tym koszmary tego dnia... dopiero się rozpoczęły.

Na ratunek kierowcy rzucił się przejeżdżający za nim 28-latek.

Do szpitala z miejsca zdarzenia zabrany został także 28-letni kierowca ciężarowego dafa. Mężczyzna widział jak jadący przed nim samochód uderza w bariery na wiadukcie, wobec czego zatrzymał się, by udzielić mu pomocy. Podczas przechodzenia na drugą stronę drogi, gdzie stało rozbite auto, 28-latek wpadł pomiędzy bariery i spadł z wiaduktu z wysokości kilku metrów. Z obrażenia ciała trafił do szpitala

Anita Szefler-Ciupińska, KMP we Włocławku