Zderzenie dwóch ciężarówek i osobówki na A2. Zginął jeden z kierowców

Wypadek na A2. Informację o tragicznym wydarzeniu przekazał PAP Jacek Plisiecki z Punktu Informacji Drogowej w Łodzi.

Pojazdy zderzyły się na 399. kilometrze trasy, między węzłami Skierniewice i Wiskitki. Na wysokości pierwszego z nich został zablokowany ruch w kierunku Warszawy.

Wypadek na A2. Zderzyły się trzy pojazdy, zginęła jedna osoba

Do zderzenia doszło w okolicy miejscowości Michałówek. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła. TVP Łódź podało, że ofiarą jest kierowca jednej z ciężarówek.

Drogowcy poprowadzili objazdy – na węźle Skierniewice należy zjechać na DK nr 70 do Łowicza, dalej udać się DK nr 92 do Sochaczewa, do kolejnej „krajówki”, nr 50. Na A2 powrócimy na węźle Wiskitki.

RadioZET.pl/PAP