„Mam pętlę na szyi”. Sprawca wypadku na Bielanach chciał popełnić samobójstwo

31-letni kierowca BMW usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz narażenia pieszych – kobiety i jej dziecka – znajdujących się na przejściu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

We wtorek Sąd Okręgowy zdecydował, że 31-letni Krystian O. trafi do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Dziennikarzom Polsatu News udało się porozmawiać ze sprawcą tragicznego wypadku. Mężczyzna jest załamany. „Wczoraj była sprawa popełnienia samobójstwa i to może pan wpisać. Jak pan chce, może pan to wpisać. Ja chciałem sobie wczoraj przez tą całą sytuację odebrać własne życie, a wy robicie z tego k… taką podpuchę i takie bzdury wypisujecie” – powiedział Krystian O.

Ja już, że tak powiem, trzeci dzień nie śpię, trzeci dzień nie jem i wizje mam cały czas przed oczami i wszystko widzę. Ja teraz na tą chwilę jestem już na izbie przyjęć w szpitalu i zaraz mnie po prostu będą zabierali. Jeżeli uznają, że jest ze mną tak źle, jak ja czuje, że jest ze mną źle, no to może się to skończyć jeszcze gorzej, niż ja sobie wyobrażam. A wiem, że ja już mam pętle na szyi, ja już to wiem.

KRYSTIAN O. DLA POLSAT NEWS