Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W niedzielę na ulicy Sokratesa samochód bmw potrącił pieszego, który przechodził przez ulicę po pasach. Według świadków auto uderzyło w przechodnia z ogromną siłą. Mężczyzna przechodził przez ulicę z kobietą i dzieckiem w wózku, które również ucierpiało.

33-latek zmarł mimo reanimacji. Jak się potem okazało, kierowca był trzeźwy.

Łukasz Puchalski, dyrektor Zarząd Dróg Miejskich, podczas środowej konferencji przekazał, że kierowca, który śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu na ulicy Sokratesa na Bielanach jechał około 130 km/h.

To jest tragedia niewyobrażalna (...) Udaliśmy się na spotkanie, wizję w terenie organizowaną przez policję przy naszym udziale. To już drugi rok, w którym takie komisje się odbywają. (...) Wiemy to, że kierowca jechał z prędkością około 130 km/h. Wiemy, że ślady drogi hamowania widać na co najmniej 30 metrach przed przejściem dla pieszych, co pokazuje, że kierowca widział pieszego natomiast z uwagi na prędkość, którą w tym miejscu osiągnął nie był w stanie w żaden sposób zareagować

dyrektor Zarząd Dróg Miejskich