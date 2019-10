Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W niedzielę na ulicy Sokratesa w Warszawie kierujący samochodem bmw potrącił pieszego, który przechodził przez ulicę po pasach. Według świadków auto uderzyło w przechodnia z ogromną siłą. Mężczyzna przechodził przez ulicę z kobietą i dzieckiem w wózku, które również ucierpiało. 33-latek zmarł mimo reanimacji. Jak się potem okazało, kierowca był trzeźwy.

Szefa warszawskiego ZDM poinformował w środę, że kierowca BMW jechał ulicą Sokratesa z prędkością 130 km/h.

Wypadek na Bielanach. Rafał Trzaskowski zapowiada zmiany

Rafał Trzaskowski, odnosząc się w środę do wypadku, poinformował, że już w niedzielę nakazał "przygotowanie pełnej analizy i planu działań, które możemy podjąć, żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych na warszawskich ulicach", w tym na ul. Sokratesa.

"Poleciłem również przesunąć pieniądze w budżecie tak, by przeprowadzić gruntowną modernizację tej ulicy" - podkreślił we wpisie na Facebooku

Trzaskowski dodał, że w najbliższych miesiącach miasto postawi sygnalizację świetlną na kilkunastu stołecznych przejściach dla pieszych.

Będziemy montować progi spowalniające, zastępować skrzyżowania kompaktowymi rondami. Miasto zapłaci za dodatkowe patrole policjantów z drogówki – tak jak to robimy już w tym roku, a w przyszłym roku zakończymy audyt przejść dla pieszych. W sumie sprawdzimy 4,5 tys. miejsc NAPISAŁ

Prezydent stolicy zaznaczył jednocześnie, że problem bezpieczeństwa pieszych w stolicy był traktowany z "pełną powagą". "W całej Polsce liczba wypadków z udziałem pieszych niestety wzrasta. W Warszawie – bardzo mocno spada. W 2013 r. było ich 45, w ubiegłym roku – 24. Nie piszę tego, żeby Was przekonać, że jest dobrze, bo wiem, że to o te 24 przypadki za dużo. W Warszawie nikt nie powinien ginąć na drodze. Nie wszystko jednak zależy od władz miasta, dlatego będę apelował do rządu, by np. zmienił prawo dotyczące fotoradarów – dziś gminy nie mają prawa ich montować samodzielnie" - podkreślił.

Dodał, że w ubiegłym roku na przejściach dla pieszych w Warszawie zginęło 15 osób, z czego dziesięciu na przejściach dla pieszych z działającą sygnalizacją świetlną. Jak podkreślił, w czterech przypadkach pieszy miał zielone światło.

Trzaskowski zapowiedział również, że planowane zmiany na warszawskich ulicach zostaną przedstawione na konferencji prasowej w przyszłym tygodniu.

