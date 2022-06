W poniedziałek w Skierniewicach na ul. Fabrycznej doszło do śmiertelnego wypadku. Kierowca dostawczego Renault Master potrącił dwie nastolatki, które jechały na rowerze. 14-latka zginęła na miejscu, a 15-latka trafiła w stanie ciężkim do szpitala. 29-latek usłyszał we wtorek zarzuty, grozi mu kara do ośmiu lat więzienia.