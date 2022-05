25-latek wypadł z kajaka, został porwany przez nurt. Trwają poszukiwania

Trwają poszukiwania 25-letniego kajakarza porwanego w poniedziałek wieczorem przez silny nurt wody. Do wypadku doszło na Jeziorze Międzybrodzkim w okolicach Czernichowa (woj. śląskie). Jego o rok młodszy kolega zdołał dopłynąć do brzegu. Kajak, którym płynęli, przewrócił się, gdy nastąpił zrzut wody z pobliskiej zapory.

Do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 22 - podały służby kryzysowe i policja. Kajakarze płynęli w kierunku zapory w Tresnej. Do przewrócenia kajaka mógł przyczynić się zrzut wody z zapory i włączone turbiny, co wytworzyło silny nurt.

Wypadek na Jeziorze Międzybrodzkim. 25-latek został porwany przez nurt

- 24-latkowi udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, zaś 25-latek odpłynął z nurtem wody. Jego poszukiwania trwały do trzeciej w nocy, a dziś wcześnie rano zostały wznowione - poinformowała we wtorek Polską Agencję Prasową rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żywcu asp. szt. Mirosława Piątek.

W poszukiwaniach zaginionego kajakarza uczestniczy kilkudziesięciu policjantów i strażaków, wśród nich nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w Bytomiu. W nocnej akcji brało udział dziewięć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz załogi czterech policyjnych i strażackich łodzi. Rejon wypadku przeszukano za pomocą sonaru - jak dotąd bez efektu.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku. Obaj kajakarze to mieszkańcy powiatu żywieckiego.

RadioZET.pl/PAP