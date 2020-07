Wypadek w miejscowości Kraczkowa niedaleko Rzeszowa ( województwo podkarpackie). Do szpitala trafił 8-letni chłopiec. Auto, w którym się znajdował się 8-letni pasażer, wpadło do rowu. Jak przekazała policja chłopczyk jest ranny.

Wypadek na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło w sobotę po południu, w Kraczkowej koło Rzeszowa. Ruch na drodze krajowej nr 94 między Rzeszowem a Łańcutem przez dłuższy czas odbywał się wahadłowo. 8-letni pasażer osobowego auta, które wpadło do rowu, trafił do szpitala.

8-letni chłopczyk w szpitalu. Auto, w którym się znajdował, wpadło do rowu

Jak poinformował Bartosz Wilk z zespołu prasowego podkarpackiej policji, kierująca alfa romeo prawdopodobnie na skutek niedostosowania prędkości straciła panowanie nad samochodem i wjechała do rowu.

Obrażeń ciała doznał 8-letni pasażer auta. Chłopiec został przewieziony do szpitala

– przekazał Wilk.

Pas w kierunku Łańcuta był zablokowany. Ruch odbywał się wahadłowo. Utrudnienia trwały do godz. 15.30.

RadioZET.pl/PAP