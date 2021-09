Wypadek na zachodniej obwodnicy Poznania. Do zdarzenia doszło w sobotę 11 września ok. godz. 15 na 24. kilometrze drogi S11. Jak powiedział PAP dyżurny wielkopolskich strażaków, "na S11 doszło do dachowania samochodu osobowego.

Obecnie droga S11 w kierunku Piły jest nieprzejezdna. Na miejscu jest naszych 7 zastępów".

Śmiertelny wypadek na S11. Ofiara wypadła z auta podczas dachowania

Dyżurny przekazał, że w wyniku wypadku śmierć poniosła jedna osoba. "Była podjęta reanimacja tej osoby, na miejsce przeleciał śmigłowiec lotniczego pogotowania ratunkowego. Stwierdzono zgon" - dodał.

Według nieoficjalnych informacji, osoba, która zginęła w wypadku miała wypaść z auta podczas dachowania. Jak podaje "TVP Poznań", kom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji informuje, że nie żyje kierowca mercedesa – mężczyzna wypadł z auta w czasie dachowania. Wiadomo, że stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi.

Na razie nie wiadomo, jak długo mogą potrwać powypadkowe utrudniania w ruchu.

RadioZET.pl/ Anna Jowsa (PAP)