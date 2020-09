Groźny wypadek na S5. Kilka osób poszkodowanych

Cztery osoby zostały ranne w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych w pobliżu miejscowości Śmigiel w Wielkopolsce. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać ok. dwóch godzin.

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 22.00 na 21. kilometrze drogi S5, na jezdni w kierunku Poznania. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w pobliżu miejscowości Śmigiel doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Łącznie cztery osoby zostały ranne.

Utrudnienia w ruchu na odcinku Leszno – Poznań mogą potrwać ok. dwóch godzin.

RadioZET.pl/PAP