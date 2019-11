Jedna osoba zginęła w wyniku dachowania samochodu osobowego, do którego doszło w poniedziałek rano na drodze ekspresowej S8 w okolicach Rzgowa (Łódzkie). Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana.

Do wypadku doszło w poniedziałek tuż ok. godz. 8.15 na 230. kilometrze drogi S8 w okolicach miejscowości Rzgów. To odcinek trasy między węzłami Łódź Południe – Rzgów.

Na jezdni w kierunku Wrocławia na nieczynnym placu poboru opłat w Rzgowie dachował samochód osobowy. W wyniku wypadku śmierć poniosła jedna osoba. Łódzki Punkt Informacji Drogowej

Nie są jeszcze znane przyczyny wypadku oraz tożsamość ofiary. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Droga S8 między Łodzią i Rzgowem jest zablokowana w stronę Wrocławia. Zdaniem drogowców utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej dwie godziny.

RadioZET.pl/ PAP