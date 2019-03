Auto wypadło z drogi i wjechało w drzewo. Jedna osoba nie żyje [WIDEO]

Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w Jastrzębiu-Zdroju. W zdarzeniu zginął 40-letni kierowca opla – jego samochód wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo.

Do zdarzenia doszło w środę, ok. godz. 17.00, na wysokości szybu należącego do kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie). Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 40-letni kierowca opla, jadąc od ulicy Cieszyńskiej w kierunku Niepodległości, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.

Niestety na skutek poniesionych obrażeń, pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej, mężczyzna zmarł. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.

RadioZET.pl/slaska.policja.gov.pl/MP