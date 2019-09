Wypadek na dk 10. W karambolu w Przylubiu zginęła 1 osoba, 7 rannych, droga zablokowana

Do wypadku doszło około godziny 15 w kujawsko-pomorskim Przylubiu przed zjazdem na Solec Kujawski. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Czerwony Telefon Radia ZET.

Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, w tym trzy zastępy straży pożarnej.

Kierowcy podróżujący dk 10 muszą liczyć się z utrudnieniami. Droga będzie zamknięta co najmniej do godz. 18.

RadioZET.pl