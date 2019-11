Na miejscu wypadku, na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej z Okradzionowską w śląskim Sławkowie, są dwa śmigłowce LPR.

Wiadomo już, że kilka osób było zakleszczonych w samochodach i odniosło obrażenia. Jednej nie udało się uratować, a kolejna była reanimowana.

Jak podają policjanci – zaznaczając, że są to wstępne ustalenia – do wypadku doszło, kiedy kierujący toyotą wymusił pierwszeństwo przejazdu, wyjeżdżając na DK64 z drogi podporządkowanej – ul. Okradzionowskiej.

AKTUALIZACJA. Wzrosła liczba ofiar wypadku na dk 94 w Sławkowie

Po godzinie 16 służby poinformowały, że liczba ofiar tragicznego wypadku wzrosła do 2. Ofiary to 70-letnia pasażerka toyoty i 46-letni kierowca bmw. Do szpitala trafili 11-letnia pasażerka bmw i 76-letni kierowca toyoty. Wszystko wskazuje na to, że nie doznali groźnych obrażeń.

Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Jezdnia w kierunku Olkusza nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Ruch zostanie udrożniony prawdopodobnie za dwie – trzy godziny.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni/info112.pl