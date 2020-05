Tragiczny wypadek na S8. Nie żyje mężczyzna i 10-letnia dziewczynka

Do wypadku doszło na 209. kilometrze trasy między węzłami Róża i Łask na jezdni w kierunku Wrocławia - poinformował Hubert Graczyk z Punktu Informacji Drogowej w Łodzi

Według oficera prasowego łódzkiej straży pożarnej mł. brygadiera Jędrzeja Pawlaka, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku uderzenia jedno z nich dachowało i wpadło do rowu. W wypadku zginęły dwie osoby - dorosły mężczyzna oraz ok. 10-letnia dziewczynka.

Wypadek na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Nie żyją dwie osoby

Samochodem podróżowały jeszcze kobieta, która trafiła do szpitala w Pabianicach, oraz ok. 12-letnia dziewczynka, którą przetransportowano do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Jak poinformował Graczyk, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 21:30.

fot. EPAInfo.pl

RadioZET.pl/ PAP/ EPAInfo