Na odcinku Krzykosy-Lubrze w województwie Wielkopolskim doszło dziś do niezwykle groźnie wyglądającego wypadku. Jak informuje policja, ok. godz. 15.00 czołowo zderzyły się tam autobus i auto. - Kierowca w ciężkim stanie zabrany do szpitala - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak.