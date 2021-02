Śmiertelny wypadek na pętli. Ofiarę potrąciły dwa autobusy

Do wypadku na pętli autobusowej przy ul. Mickiewicza na wrocławskim Sępolnie doszło w poniedziałek (1 lutego) po godzinie 18:00. Karetka przetransportowała potrąconego do szpitala. We wtorek, mimo udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł.

Kierowcy zostali zawieszeni w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy. Policja prosi pasażerów autobusów linii 115 i 715 o kontakt z komisariatem Wrocław - Śródmieście (tel. +48 47 871 43 58 lub osobiście).

Radio ZET