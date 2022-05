Kontrowersyjny adwokat z zarzutami. Prokuratura: spowodował śmiertelny wypadek

Prokuratura postawiła zarzuty kontrowersyjnemu mecenasowi z Łodzi, Pawłowi K. - dowiedziało się Radio ZET. Adwokat odpowie za spowodowanie we wrześniu zeszłego roku na lokalnej drodze Jeziorany-Barczewo na Warmii śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie kobiety.

Do wypadku doszło pod koniec września na drodze wojewódzkiej nr 595 na odcinku Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna. Zderzyły się dwa auta osobowe - audi z mercedesem. Dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat zginęły na miejscu, 4-letni chłopiec trafił do szpitala.

Uczestnikiem zdarzenia był także łódzki adwokat Paweł K., który niedługo potem w mediach społecznościowych nagrał filmik z wypowiedzą, że wypadek był konfrontacją "bezpiecznego auta z trumną na kółkach". Później przepraszał. - "Pod wpływem emocji nagrałem relację, w której użyłem niewłaściwych słów" - tłumaczył w oświadczeniu.

Paweł K. z zarzutami. Prokuratura ws. adwokata

Mężczyzna nie uniknie jednak konsekwencji prawnych. Jak bowiem dowiedziało się Radio ZET, prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. - Paweł K. w czasie przesłuchania nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień - przekazał Radiu ZET Krzysztof Stodolny z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śledczy nie mają jednak wątpliwości, że to mecenas jest sprawcą wypadku. - Nie zastosował się do oznakowania poziomego, przekroczył linię podwójną ciągłą i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem - dodał Stodolny.

Prokuratura zastosowała wobec mecenasa poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Nie może też wsiadać za kierownicę samochodu. Teraz grozi mu do ośmiu lat więzienia.

RadioZET.pl/MSz/Twitter