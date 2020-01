Tir przygniótł osobówkę. Dwie kobiety nie żyją, sprawca wypadku „nie pamięta”

Dwie kobiety zginęły w tragicznym wypadku pod Nową Solą. Domniemany sprawca miał być pijany. On sam twierdzi, że było inaczej, a okoliczności zdarzenia „nie pamięta”.

Do wypadku doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu dróg nr 333 i 283 koło Rejowa pod Nową Solą. Kierowca opla vectry nie zatrzymał się przed znakiem stop i uderzył w jadącą główną drogą ciężarówkę. Ta z kolei uderzyła w jadącego z naprzeciwka opla corsę, przygniatając go.

Samochodem podróżowały dwie kobiety. Jedna z nich zginęła na miejscu, druga w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Lekarzom nie udało się jej uratować.

Jak wkrótce ustalono, kierowca vectry, który sam również trafił do szpitala, był pijany. Badanie na miejscu wypadku wykazało, że 44-latek miał około promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Nie przyznał się do winy i utrzymuje, że nie pamięta, co się wtedy wydarzyło i jak doszło do wypadku. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera przekazał w rozmowie z TVN24, że 44-latek kwestionuje też wyniki badania stanu trzeźwości.

Na wniosek prokuratora trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP/TVN24