Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na drodze wojewódzkiej 965 w Baczkowie. Po tym jak samochód uderzył w betonowy przepust, strażacy, by dostać się do poszkodowanych, musieli użyć sprzętu hydraulicznego.

Jak przekazał w sobotę rano Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji, na miejscu zginął 24-letni kierowca i dwóch pasażerów w wieku 33 i 38 lat. Czwarty mężczyzna podróżujący samochodem w bardzo ciężkim stanie został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie. Niestety nie udało się go uratować. Zmarł w sobotę nad ranem.

Przyczyny tego tragicznego wypadku ustala policja i prokuratura. Droga wojewódzka 965 przez kilka godzin była zablokowana, ale jest już przejezdna.

RadioZET.pl/PAP/Bochnia112