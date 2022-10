Tragedia w drodze do szkoły. Rodzina zmarłej kwestionuje ustalenia policji

Anna z Chmielowa na Podkarpaciu odwoziła w czwartek swoją córkę do szkoły. Niestety doszło do tragicznego wypadku. W tył ich samochodu uderzyła ciężarówka. Kobieta zginęła, a jej córka odniosła ciężkie obrażenia. Według rodziny ofiary ustalenia policji, co do przyczyn wypadku są niewiarygodne.