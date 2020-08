Tragedia na jednym z osiedli w Dąbrowie Górniczej. Z 10. piętra bloku wypadł 28-letni mężczyzna. Niestety, poniósł on śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie - informuje "Super Express". Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku i czy przyczyniły się do niego osoby trzecie.