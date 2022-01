Groźny wypadek w Wielkopolsce. Kierowca busa ciężko ranny

Wypadek zdarzył się w poniedziałek po godz. 14 na 235. kilometrze drogi krajowej nr 11. Jak informował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Garbatka doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego oraz busa.

- Kierowca busa był w stanie ciężkim. Został on prawdopodobnie przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Natomiast kierowca samochodu ciężarowego został przetransportowany do szpitala w Wągrowcu - poinformował w rozmowie z portalem Oborniki.naszemiasto.pl mł. bryg. Leszek Walczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Wypadek w Garbatce. Ciężarówka zderzyła się z busem

Na miejsce wypadku wysłano trzy zastępy straży pożarnej - Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą z Obornik i dwie jednostki ochotnicze z Rogoźna i Parkowa. Przyjechały również trzy karetki pogotowia i trzy radiowozy.

Około godz. 16 droga była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy przez Garbatkę, Rogoźno i Rudę. Utrudnienia w ruchu na odcinku Oborniki – Ruda mogą potrwać około trzech godzin.

