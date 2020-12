Dwie młode osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w sobotę w nocy w Gdańsku. Opel corsa uderzył w przydrożne drzewo.

Do tragicznego wypadku doszło na ulicy Siennickiej w Gdańsku. Ratownicy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 1.47. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że opel corsa zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Po zderzeniu samochód się rozpadł. Przyczyną wypadku była najprawdopodobniej nadmierna prędkość.

Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. To 20-letni kierowca samochodu osobowego oraz 21-letni pasażer. Jak podaje trójmiejska ''Gazeta Wyborcza'', trzecia osoba trafiła do gdańskiego szpitala w krytycznym stanie.

- Sprawdzamy zapisy z kamer monitoringu, które będą przez nich analizowane po to, aby wyjaśnić, co było przyczyną tego wypadku. Pojazd, którym jechali mężczyźni, na polecenie prokuratora został zabezpieczony do badań - mówi asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku. Policja prosi o kontakt świadków tragedii.

