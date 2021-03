Do koszmarnego wypadku doszło w Gliwicach. Trzyletnie dziecko wypadło z okna jednego z budynków. Na miejsce przyjechała karetka i policja.

Policjanci otrzymali zgłoszenie po godz. 14 - poinformował podinspektor Marek Słomski z Komendy w Gliwicach, cytowany przez "Dziennik Zachodni". Koszmarny wypadek wydarzył się przy ulicy Lipowej.

Dziecko wypadło z okna w Gliwicach. Na miejscu ratownicy medyczni i policja

Policjant poinformował, że 2-3 letnie dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Służby nie podały płci poszkodowanej osoby. - Dziecko było przytomne, zostało przewiezione do szpitala - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" podinspektor Marek Słomski.

Maluch został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach - podało TVP Info. Jest w stabilnym stanie. Według funkcjonariuszy wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Rodzice przebywali cały czas w domu i byli trzeźwi. Wcześniej mieli problemów z prawem.

- Cały czas zbieramy materiał dowodowy, który zostanie przekazany prokuratorowi. To on zdecyduje o dalszych krokach w tej sprawie – przekazał mł. asp. Krzysztof Pochwatka z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/"Dziennik Zachodni"/TVP Info