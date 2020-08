Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje kobieta i 11-letnie dziecko

Kończą się wakacje, a dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego Polacy wracają z urlopów do swoich domów. Niestety dochodzi do kolejnych wypadków. Około godziny 10 do tragedii doszło na drodze krajowej nr 25 między Gwieździnem a Rzeczenicą.

Jak przekazał oficer prasowy człuchowskiej policji asp. sztab. Sławomir Gradek, z wstępnych ustaleń wynika, że kierująca renault, jadąc w stronę Człuchowa, na łuku drogi straciła panowanie nad autem i zjechała na przeciwległy pas. - Otarła się o bok jadącego z przeciwka bmw. Renault stanęło w poprzek i uderzył w niego samochód ciężarowy – tłumaczył Gradek. Ofiary to osoby podróżujące renault – kobieta i 11-latek.

Po wypadku droga krajowa nr 25 jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy przez Przechlewo. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

RadioZET.pl/PAP