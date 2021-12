37-letnia kobieta i jej 6-letni syn trafili do szpitala po wypadku podczas kuligu w miejscowości Janów w województwie łódzkim. Jego uczestnicy ucierpieli w wyniku zderzenia z samochodem osobowym. Byli ciągnięci traktorem na drewnianych paletach ułożonych na dwóch parach sanek.

Do wypadku doszło 11 grudnia w miejscowości Janów w gminie Bedlno. Policja ustaliła, że kierujący ciągnikiem rolniczym 32-letni mężczyzna, jadąc drogą publiczną, ciągnął za swoim pojazdem dwie pary sanek, na których położone były drewniane palety.

– W trakcie jazdy kierowca ciągnika podczas manewru wymijania zderzył się z audi – przekazała mł. asp. Justyna Cywka z policji w Kutnie. 37-letnia kobieta i jej 6-letni syn trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Janów. Wypadek podczas kuligu. Poszkodowany 6-latek

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. – Kierowcy ciągnika za nieodpowiednie zachowanie zatrzymano prawo jazdy – poinformowała policjantka. Cywka dodała, że kierowcy byli trzeźwi.

Policja przypomina, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego na drogach publicznych obowiązuje kategoryczny zakaz ciągnięcia za pojazdem osób między innymi na sankach. Zatem kulig za samochodem czy innym pojazdem mechanicznym jest niedozwolony, a jego organizacja jest wykroczeniem, za które kierowca może zostać ukarany mandatem do 500 zł i 5 punktami karnymi. Z kolei, jeśli w trakcie kuligu za samochodem dojdzie do wypadku, którego skutkiem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, sprawcy grozi kara do 8 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Pawlak/TVP3 Łódź/Radiovictoria.pl/oprac. AK