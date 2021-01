Wypadek w Jaworznie na drodze krajowej 79. Oficer prasowy komendy policji w Jaworznie asp. szt. Michał Nowak powiedział PAP, że do wypadku doszło na ul. Jana Pawła II (dk 79) na wysokości centrum miasta.

"W wypadku uczestniczył seat ibiza i samochód ciężarowy. Z niewiadomych przyczyn seat zjechał na przeciwny pas ruchu, doszło do czołowego zderzenia. 27-letnia kierująca seatem zginęła na miejscu" - powiedział policjant.

Wypadek w Jaworznie na dk 79. Zginęła 27-latka

Po wypadku droga została zablokowana w obu kierunkach. Dyżurny komendy w Jaworznie powiedział PAP po godz. 17, że na miejscu wciąż pracują policjanci.

Był to kolejny we wtorek tragiczny wypadek na drogach woj. śląskiego. Przed południem 52-letnia rowerzystka zginęła po potrąceniu przez samochód na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 44 z ul. Asnyka w Tychach. Według policji, do wypadku doszło, gdy rowerzystka przejeżdżała przez przejście mimo czerwonego światła.

Według danych śląskiej drogówki, w ubiegłym roku w wyniku wypadków na drogach woj. śląskiego zginęło 186 osób.

RadioZET.pl/ PAP/ Facebook: Informacje drogowe - Jaworzno i okolice