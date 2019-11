Do wypadku w Kielcach doszło w sobotę po południu. 26-letni kierowca stracił nagle panowanie nad samochodem i wjechał najpierw w drzewo, a potem w wiatę przystanku autobusowego.

Do szpitala trafiły dwie osoby. To 67-letni mężczyzna z podejrzeniem wielu złamań, który stał na przystanku, a także 28-letni pasażer samochodu. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

Wypadek we Wrocławiu. Kierowca wjechał w przystanek

Przypomnijmy, że w sobotę do podobnego wypadku doszło we Wrocławiu. Tam rozpędzony samochód staranował przystanek autobusowy niedaleko skrzyżowania ulicy Zaporoskiej z Gajowicką na wysokości ronda Żołnierzy Wyklętych. W wypadku niegroźnie rannych zostało dwoje dzieci. Kierowca uciekł. Po południu policja znalazła jego auto, on sam wciąż jest poszukiwany.

RadioZET.pl/Onet/Policja