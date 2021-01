Wypadek miał miejsce z niedzieli na poniedziałek 11 stycznia 2021 roku w Konradowie w gm. Głuchołazy w powiecie nyskim. Z nieznanych przyczyn jadący od strony Czech samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi, którym podróżowały trzy młode osoby, uderzył w słup będący częścią konstrukcji dawnego przejścia granicznego.

Jak podało Radio Opole, do wypadku zadysponowano 4 zastępy straży pożarnej. Na miejscu była też policja i prokurator. Ruch na drodze był znacząco utrudniony.

Wypadek w Konradowie. Auto uderzyło w słup. Nie żyje dwóch młodych mężczyzn, nastolatka w szpitalu

W wyniku zderzenia dwie osoby jadące autem, w tym kilkunastoletni kierowca, zginęły na miejscu. Druga z ofiar to mężczyzna w wieku ok. 20 lat. Ciężko ranną pasażerkę przewieziono do szpitala w Nysie. Okoliczności wypadku prawdopodobnie będzie wyjaśniała czeska policja, ponieważ do wypadku doszło po czeskiej stronie granicy.

"Ranna to 14 - letnia dziewczyna. Prawdopodobnie wszyscy byli mieszkańcami pobliskiej miejscowości" - informują "Nowiny Nyskie".

RadioZET.pl/ PAP/ Radio Opole/ Nowiny Nyskie